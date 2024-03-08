Интернет-эксперты по похудению часто советуют заглушать чувство голода питьем, а не едой.

Мы часто задумываемся о влиянии еды на наш организм, а вот к напиткам относимся более небрежно. Что плохого может случиться от чашки чая или стакана сока? Однако полезные или вредные свойства некоторых напитков становятся очевидными только в сочетании со многими факторами, такими как прием пищи, время суток и состояние здоровья.
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