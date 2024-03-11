★ world pristav...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наши люди в Тегеране

Наши люди в Тегеране

Доброй ночи, Империя. Пожалуй, начну с официоза: Тегеран, 24 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России заявил, что соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя странами одобрено Тегераном и Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх