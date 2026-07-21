Банковая анонсировала «важное решение» Зеленского после встреч с военными ВСУ Зеленский продолжает проводить некие «решающие встречи» с командира.
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Банковая анонсировала «важное решение» Зеленского после встреч с военными ВСУ Зеленский продолжает проводить некие «решающие встречи» с командира.
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