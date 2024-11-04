Обновлённый PC Manager очистит диск от мусора с помощью нового алгоритма и не тол...

Обновлённый PC Manager очистит диск от мусора с помощью нового алгоритма и не толькоКомпания Microsoft выпустила новую версию приложения PC Manager, предназначенного для оптимизации настройки и обеспечения плавной работы операционных систем Windows 10 и Windows 11.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)