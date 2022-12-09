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Юрзинов за сокращение лимита: «Решение не просто созрело, но где-то и перезрело. Новых Ягров нет, а наша молодежь мощно заявляет о себе»

Владимир Юрзинов поддержал сокращение лимита на легионеров в КХЛ.  – Третий день хоккейная Россия обсуждает решение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ с пяти игроков до трех.

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