Салехардцы активно принимают участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» В этом году на голосование вынесено пять объектов: сквер Авиаторов по ул.
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