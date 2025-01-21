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Воюющий в ВСУ грузинский наемник заочно осужден в ДНР на 14 лет колонии

Воюющий в ВСУ грузинский наемник заочно осужден в ДНР на 14 лет колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Грузии Эльнура Эйбова, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника.

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