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В Сочи Toyota Land Cruiser влетела на скорости в портал тоннеля – пять погибших, еще трое госпитализированы

ДТП с пятью погибшими произошло накануне вечером в Сочи. Как сообщает пресс-служба Госавтоинсапекции города, 26 июля в 22:10 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser превысил скорость, машину занесло на мокрой после дождя дороге.

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