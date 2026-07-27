В Сочи Toyota Land Cruiser влетела на скорости в портал тоннеля – пять погибших, еще трое госпитализированы

ДТП с пятью погибшими произошло накануне вечером в Сочи. Как сообщает пресс-служба Госавтоинсапекции города, 26 июля в 22:10 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser превысил скорость, машину занесло на мокрой после дождя дороге.