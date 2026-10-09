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Регионы России

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ООН представила рейтинг лучших туристических деревень 2026 года

ООН представила рейтинг лучших туристических деревень 2026 года

Всемирная туристская организация ООН (UN Tourism) обнародовала ежегодный престижный рейтинг «Best Tourism Villages 2026», включающий самые красивые, самобытные и экологически чистые сельские дестинации мира.

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