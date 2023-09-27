Институт национальной памяти Польши проверяет эсэсовца Хунку в участии в геноциде

Институт национальной памяти Польши (ИПН) проверяет бывшего бойца 14-й дивизии СС "Галиция" (также известна как "1-я украинская дивизия") эсэсовца Ярослава Хунку в участии в геноциде поляков на Волыни и в Галичине, сообщает РИА Новости.
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