Невероятная история: он родился без рук и ног, но прославил Россию на весь мир (ФОТО)

МОЯ СТРАНАПолитикаНевероятная история: он родился без рук и ног, но прославил Россию на весь мир (ФОТО) Известный теле- и радиоведущий Сергей Михайлов (Стиллавин) поделился историей нашего необычного российского спортсмена.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвера курьянова (гончарова)Без слез невозможно прочесть, какая воля!ВТВладимир ТихомировВот кто ГЕРОЙ!!!!хохлошумерНет слов..! Да, Герой!степан дуновКолоссальной силы воли и целеустремленности человек.Комментировать
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