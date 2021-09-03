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Невероятная история: он родился без рук и ног, но прославил Россию на весь мир (ФОТО)

Невероятная история: он родился без рук и ног, но прославил Россию на весь мир (ФОТО)

Известный теле- и радиоведущий Сергей Михайлов (Стиллавин) поделился историей нашего необычного российского спортсмена.

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вера курьянова (гончарова)
Без слез невозможно прочесть, какая воля!
Владимир Тихомиров
Вот кто ГЕРОЙ!!!!
хохлошумер
Нет слов..! Да, Герой!
степан дунов
Колоссальной силы воли и целеустремленности человек.

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