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«Динамо» выдало лучший старт в РПЛ с 1997 года

«Динамо» выдало лучший старт в РПЛ с 1997 года

Московское «Динамо» обыграло в гостях «Рубин» (1:0) и возглавило турнирную таблицу РПЛ после 10 туров.

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