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В Петербурге открывают фуд-корты и аттракционы со 2 августа. При условии, что все сотрудники получат хотя бы первый компонент вакцины

В Петербурге смягчают ограничения против коронавируса. Изменения в постановление о мерах против распространения инфекции подписал губернатор города Александр Беглов.

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