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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» примет «Балтику», «Локомотив» против «Ростова»

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» примет «Балтику», «Локомотив» против «Ростова»

Также во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Ростовом». В среду ЦСКА встретится в гостях с «Факелом», «Спартак» сразится в дерби с «Динамо», «Краснодар» будет противостоять «Пари НН».

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