Юрий Макеев рассказал об испытаниях в игре «Зарница 2.0»

Финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0.» пройдет в Московской области в мае, но этому будут предшествовать несколько этапов, рассказал в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев.