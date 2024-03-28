Юрий Макеев рассказал об испытаниях в игре «Зарница 2.0»

Финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0.» пройдет в Московской области в мае, но этому будут предшествовать несколько этапов, рассказал в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев.
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