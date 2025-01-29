В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа

АндрейБорков

И как же Гей-Ро-па защитит королевство Данию от мистера Трампа? Должно быть отправит сотни полторы-две гей-ро-вояк в Гренландию, для "уккрыпления" аббароны острова? А, что это решение супер охеренное, геи гейропейские вояки такие, что мама не горюй! Драться могут как ПЕТУХИ! Проверено веками. А то, что Трамп пидоров на дух не переносит, тоже имеет важное стратегическое значение - пидоры же будут от Трампа защищать Гренландию! И как после этого ее захватывать? Не по понятиям! Остается только поделать Гей-Ро-Союзу успехов в его нелегком деле.😂😂😂