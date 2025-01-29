Политика как он...
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Политика как она есть

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В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа

В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа

Европейский союз (ЕС) намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

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Комментарии
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АндрейБорков
И как же Гей-Ро-па защитит королевство Данию от мистера Трампа? Должно быть отправит сотни полторы-две гей-ро-вояк в Гренландию, для &quot;уккрыпления&quot; аббароны острова? А, что это решение супер охеренное, геи гейропейские вояки такие, что мама не горюй! Драться могут как ПЕТУХИ! Проверено веками. А то, что Трамп пидоров на дух не переносит, тоже имеет важное стратегическое значение - пидоры же будут от Трампа защищать Гренландию! И как после этого ее захватывать? Не по понятиям! Остается только поделать Гей-Ро-Союзу успехов в его нелегком деле.😂😂😂
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