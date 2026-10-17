Суммарные продажи двух моделей превысили 4 млн устройств По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max (обзор на нашем сайте) установил новый рекорд по недельным активациям в Китае.
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