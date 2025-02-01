Курянам рассказали о погоде в ближайшие дни

Несмотря на то, что 30 января в Курске столбики термометров поднялись до невероятной высоты в 8 с половиной градусов тепла, все же абсолютный максимум температуры, который принадлежит почтенному 1929 году и составляет +9,8, остался непокоренным.
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