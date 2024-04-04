Какие джинсы уже вышли из моды, хотя многие продолжают их носить Алёна ЮрьеваДжинсы – это навсегда. Или нет? В мире моды, где тенденции меняются так же часто, как погода, наши любимые пары денима могут оказаться утратившими свою актуальность предметом гардероба.