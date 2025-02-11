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Мы из Советского Союза

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Как мы с Колькой гоняли голубей

Как мы с Колькой гоняли голубей

Рассказ о том, как мы с приятелем поддались на повальное увлечение «гонять голубей», как в моей квартире появилась голубятня и что с ней потом стало.

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Комментарии
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Жанна Чешева
Да уж... и правда, целая наука. Грустный конец, &quot;птичку жалко&quot;... А вот про то, что голуби заклёвывают соплеменников насмерть, называясь при этом голубями МИРА, знала давно. При этом &quot;злые волки&quot; никогда не дерутся до убийства, ослабевший просто ложится и подставляет сонную артерию и победивший волк просто отходит, благородно, как по мне. Люблю волков, ну и собачек, а вот голубей, к сожалению, не очень, особенно когда они пасутся на помойке... За рассказ спасибо, посмеялась, что соседи с 5 этажа не рискнули прийти к вам во время &quot;строительства&quot;)))
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