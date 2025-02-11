Как мы с Колькой гоняли голубей

Жанна Чешева

Да уж... и правда, целая наука. Грустный конец, "птичку жалко"... А вот про то, что голуби заклёвывают соплеменников насмерть, называясь при этом голубями МИРА, знала давно. При этом "злые волки" никогда не дерутся до убийства, ослабевший просто ложится и подставляет сонную артерию и победивший волк просто отходит, благородно, как по мне. Люблю волков, ну и собачек, а вот голубей, к сожалению, не очень, особенно когда они пасутся на помойке... За рассказ спасибо, посмеялась, что соседи с 5 этажа не рискнули прийти к вам во время "строительства")))