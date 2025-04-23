Рубио дал европейцам под дых. Прямо перед переговорами по Украине в Лондоне

Во вторник госсекретарь Марко Рубио решил пропустить следующий этап переговоров по прекращению огня на Украине, а Киев отверг одно из ключевых предложений президента Трампа насчет соглашения, которое остановит боевые действия с Россией.
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