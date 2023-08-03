Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об убийстве шести человек и поджоге в Карелии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю карельского СУ СК предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве шести человек и поджоге двух домов в посёлке Деревянное Прионежского района.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю карельского СУ СК предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве шести человек и поджоге двух домов в посёлке Деревянное Прионежского района.
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