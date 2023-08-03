RT Russia

11 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Нагличане испокон веков везде лезут. Что за подлая нация такая?!! Нужно уже давно раздолбашить эту Англию!!Daily Express: во...
  • лина любимцева
    Когда уже освободим эти города от западэнських жЫдо-бандэровцев?!!Воздушную тревогу...
  • лина любимцева
    Правильно. Путину не нужно ехать в это подлое ЮАР...Песков: Россия бу...

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об убийстве шести человек и поджоге в Карелии

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об убийстве шести человек и поджоге в Карелии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю карельского СУ СК предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве шести человек и поджоге двух домов в посёлке Деревянное Прионежского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх