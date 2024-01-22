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Вятка Областная

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Кировчанин признан виновным в совершении преступления экстремистской направленности

По версии следствия, 28-летний житель Кирова, находясь в общественных местах, с целью пропаганды идей нацизма, в нарушении требований законодательства, публично демонстрировал нацистскую символику, изображенную на его ноге, не желая каким-либо образом скрыть татуировку.

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