Кировчанин признан виновным в совершении преступления экстремистской направленности

По версии следствия, 28-летний житель Кирова, находясь в общественных местах, с целью пропаганды идей нацизма, в нарушении требований законодательства, публично демонстрировал нацистскую символику, изображенную на его ноге, не желая каким-либо образом скрыть татуировку.