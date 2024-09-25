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Донецкая группа новостей

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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Донецк, парк Энергетиков, ул. Жебелева. Чистая вода льется большим напором месяц!!! Уже наполнился ставок, пересохший за лето, всем службам пофиг.

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