Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Донецк, парк Энергетиков, ул. Жебелева. Чистая вода льется большим напором месяц!!! Уже наполнился ставок, пересохший за лето, всем службам пофиг.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Донецк, парк Энергетиков, ул. Жебелева. Чистая вода льется большим напором месяц!!! Уже наполнился ставок, пересохший за лето, всем службам пофиг.
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