Радуют наши волейболистки🏐 Женская команда вышла из подгруппы первой! 5 игр-5 побед! Вечером стартуют финальные игры с Калачом, а завтра предстоит встреча со Средней Ахтубой💪🔥 Удачи нашим девчонкам!.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Радуют наши волейболистки🏐 Женская команда вышла из подгруппы первой! 5 игр-5 побед! Вечером стартуют финальные игры с Калачом, а завтра предстоит встреча со Средней Ахтубой💪🔥 Удачи нашим девчонкам!.