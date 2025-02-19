«В голове каша из мыслей, не понимаешь, что попался»: откровения осужденных за терроризм

Если человек не чувствует любви, поддержки и внимания в семье, он обязательно найдет это на стороне. В этом уверены жители Татарстана, которые сегодня отбывают наказание за участие в деятельности террористической организации.
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