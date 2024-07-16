Представление России как незбежного врага — опасный нарратив, который только подорвет долгосрочные интересы Соединенных Штатов и Запада, лишь подталкивая к созданию прочных стратегических связей между Россией и Китаем.
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