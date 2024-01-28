Группа "Би-2" впервые вышла на связь после задержания в Таиланде

Участники группы "Би-2" впервые после задержания в Таиланде рассказали о произошедшем. Сейчас они находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет и ожидают перевода в Бангкок, где должен решиться вопрос об их пребывании на территории страны.