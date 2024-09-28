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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Яркий опенинг аниме «Ранма ½» от MAPPA за неделю до премьеры Показ новой версии...

Яркий опенинг аниме «Ранма ½» от MAPPA за неделю до премьеры Показ новой версии...

Яркий опенинг аниме «Ранма ½» от MAPPA за неделю до премьерыПоказ новой версии аниме «Ранма ½» по манге Такахаши Румико («Несносные пришельцы») начнется через неделю, пока же MAPPA («Атака на титанов: Финал», «Боги стражники не ведали войны») предложила опенинг.

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