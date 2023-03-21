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Родственники официально опознали тело утонувшего в Волге основателя группы Cream Soda Свиргунова

Родственники основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который в ночь на понедельник провалился под лед на Волге и утонул, утром во вторник официально опознали его тело.

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