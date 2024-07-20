На Украине допустили «российский след» в убийстве Фарион

Следователи допускают «российский след» в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, его слова приводит издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии