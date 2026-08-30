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Независимость эксперимента. Что реально происходит на Украине

Независимость эксперимента. Что реально происходит на Украине

24 августа исполнилось ровно 35 лет независимости Украины. Страна обрела её в 1991 году после самоубийства Советского Союза.

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