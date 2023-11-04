В Архангельской области нашли гриб размером с пылинку

Ученые Архангельска и республики Коми обнаружили в окрестности Порженского погоста в Плесецком секторе Кенозерского национального парка новые редкие виды организмов, ранее не известные для Архангельской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии