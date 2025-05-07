Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве 9 мая будет означать окончание мирного трека. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.