В Алуште 4 сентября вечером на трёх АЗС будут продавать бензин АИ-95 по 100 руб за литр

Глава администрации Алушты Галина Огнёва сообщила, что 4 сентября с 18:00 на трёх заправках сети «ТЭС» запланирована свободная продажа бензина марки АИ-95.
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