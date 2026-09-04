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Крымская газета

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В Алуште 4 сентября вечером на трёх АЗС будут продавать бензин АИ-95 по 100 руб за литр

В Алуште 4 сентября вечером на трёх АЗС будут продавать бензин АИ-95 по 100 руб за литр

Глава администрации Алушты Галина Огнёва сообщила, что 4 сентября с 18:00 на трёх заправках сети «ТЭС» запланирована свободная продажа бензина марки АИ-95.

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