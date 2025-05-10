Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 11,5% в годовом выражении

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» За первые два месяца 2025 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.