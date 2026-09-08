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Украинские СМИ: Евросоюз согласовал передачу Украине €90 млрд на ракеты Patriot

Украинские СМИ: Евросоюз согласовал передачу Украине €90 млрд на ракеты Patriot

www.globallookpress.com/IMAGO Украинское издание "Общественное" 7 сентября со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Еврокомиссия якобы одобрила заявку Киева на закупку ракет к системам Patriot за счет кредитных средств Евросоюза.

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