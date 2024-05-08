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RT Russia

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Канье Уэст не приедет с концертом в Россию через месяц

Канье Уэст не приедет с концертом в Россию через месяц

Рэпер и предприниматель Канье Уэст не приедет с концертом в Россию через месяц, выяснил RT. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что переговоры с американским рэпером действительно велись около двух месяцев назад, но они не привели к конкретным договорённостям.

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