RT: Канье Уэст не приедет с концертом в Россию через месяц

Рэпер и предприниматель Канье Уэст не приедет с концертом в Россию через месяц, выяснил RT. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что переговоры с американским рэпером действительно велись около двух месяцев назад, но они не привели к конкретным договорённостям.
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