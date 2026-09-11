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Мировое обозрение

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«Денег нет ни на что»: В Раде признали наличие огромной дыры в финансах Незалежной

«Денег нет ни на что»: В Раде признали наличие огромной дыры в финансах Незалежной

Признание главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева прозвучало с той прямотой, которая обычно не свойственна официальным лицам.

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