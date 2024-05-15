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МК: Шоумен Максим Галкин* хотел жениться на другой, но вмешалась Пугачева

МК: Шоумен Максим Галкин* хотел жениться на другой, но вмешалась Пугачева

Шоумен Максим Галкин* в начале своей карьеры имел роман с телеведущей Анастасией Чернобровиной. Однако параллельно с этим Галкин* познакомился с Аллой Пугачевой, ее влияние в медийных кругах сильно повлияло на него.

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