Мэджик Джонсон: «Бронни Джеймс в хороших руках. «Лейкерс» отлично справились с развитием Алекса Карузо и Остина Ривза»

Новичок «Лейкерс» набрал 17 очков в предсезонном матче с «Голден Стэйт». «Бронни Джеймс будет действительно хорошим баскетболистом! В прошедшей игре он показал то, чему нельзя научить: высокий баскетбольный IQ, атлетизм и соревновательный дух, который делает его цепким защитником! После упорной работы в сезоне он обязательно получит место в ротации и серьезное игровое время.
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