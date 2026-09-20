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Новости Липецка

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Как липчанин Александр Васильевич на выборы ходил

Как липчанин Александр Васильевич на выборы ходил

Ветеран из Липецка, служивший в Советской Армии более 25 лет, ходит голосовать с советских времён, воспринимая выборы как праздник, ради которого надевает пиджак с наградами и преодолевает путь пешком.

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