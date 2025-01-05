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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин получил неспортивный фол 1-й степени, схватив Зака Иди за плечи под кольцом

Форвард «Голден Стэйт» не дал центровому «Мемфиса» набрать очки под кольцом, обхватив его за плечи. Нарушение без попытки сыграть в мяч было квалифицировано арбитрами как неспортивный фол 1-й степени.

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