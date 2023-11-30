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Аналитик ЦСКА Шевелев выступил перед Путиным на конференции по искусственному интеллекту

Аналитик ЦСКА Шевелев выступил перед Путиным на конференции по искусственному интеллекту

«Глава аналитического отдела ПФК ЦСКА Евгений Шевелев выступил перед Владимиром Путиным на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023 и представил ему возможности технологий для аналитики футбольных матчей, которые помогут выявлять скрытый потенциал одаренных игроков с раннего возраста.

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