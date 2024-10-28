Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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К понедельнику в Курской области будет до 5 000 северокорейских спецназовцев — NYT

К понедельнику в Курской области будет до 5 000 северокорейских спецназовцев — NYT

Солдаты из элитного подразделения Корейской народной армии начали прибывать в среду в Курскую область, чтобы принять участие в освобождении российской территории от ВСУ.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Не следует искать логике во &quot;вбросах&quot; в СМИ на основе того, что какой-то &quot;украинский чиновник, знакомый с передвижением войск&quot; сказал. Это не обычная &quot;утка&quot;, может быть какой-то и сказал с пропагандистской целью - оправдать что провалился план террористической атаки ВСУ и наёмников на приграничье России в Курской области. А дальше - просто закончить &quot;перемалывание&quot; тех, кто не сдасться в плен.
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8 час.
Alexander Kozlov
Особый смысл в том, что диверсантам с украинской стороны теперь не удастся легко скрываться среди корейцев. Каждый из них по физиономии будет опознан на раз-два.
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6 час.
Игорь Васиков
Россия сама решит кому и как в ней перемещаться!
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3 час.

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