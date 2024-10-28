К понедельнику в Курской области будет до 5 000 северокорейских спецназовцев — NYT

Игорь Кузнецов

Не следует искать логике во "вбросах" в СМИ на основе того, что какой-то "украинский чиновник, знакомый с передвижением войск" сказал. Это не обычная "утка", может быть какой-то и сказал с пропагандистской целью - оправдать что провалился план террористической атаки ВСУ и наёмников на приграничье России в Курской области. А дальше - просто закончить "перемалывание" тех, кто не сдасться в плен.