Искусство
ГлавнаяЖивописьАкварельОбнаженная натураФильмы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Искусство

72 071 подписчик

Если концерт отменили или перенесли: правила возврата денег в карточках

Если концерт отменили или перенесли: правила возврата денег в карточках

Летом 2025 года в Калужской области отменили фестиваль Signal. Спустя месяцы некоторые всё ещё ждут возврата денег за билеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии