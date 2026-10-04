Шоу-бизнес: Дочь Олеси Железняк совсем ее измучила: почему повзрослевшую Агафью называют «девушкой с характером»

Актриса Олеся Железняк воспитывает четверых детей – троих сыновей и единственную дочь Агафью. Звезда «Ландыша серебристого» и «Сватов» не скрывает: материнство для нее – не только красивая картинка, наполненная радостью, но и довольно тяжелое испытание.