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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Дочь Олеси Железняк совсем ее измучила: почему повзрослевшую Агафью называют «девушкой с характером»

Шоу-бизнес: Дочь Олеси Железняк совсем ее измучила: почему повзрослевшую Агафью называют «девушкой с характером»

Актриса Олеся Железняк воспитывает четверых детей – троих сыновей и единственную дочь Агафью. Звезда «Ландыша серебристого» и «Сватов» не скрывает: материнство для нее – не только красивая картинка, наполненная радостью, но и довольно тяжелое испытание.

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