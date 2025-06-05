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Петербургский дневник

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Николай Цискаридзе рассказал о подготовке к выпускным вечерам Академии Вагановой

Николай Цискаридзе рассказал о подготовке к выпускным вечерам Академии Вагановой

В этом году зрители увидят второй акт «Лебединого озера» В данный момент Николай Цискаридзе готовится к выпускным вечерам Академии Вагановой, которые традиционно пройдут на главной сцене страны – в Государственном Кремлевском дворце.

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