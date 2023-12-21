Макрон: Евросоюз не преуспел в сдерживании России

Европейскому Союзу (ЕС) необходимо продолжать помогать Украине, даже если США прекратят это делать. Для стран ЕС данный вопрос касается собственной безопасности, подчеркнул французский лидер Эммануэль Макрон, передает France 5.
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